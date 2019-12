Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt

NTB Innenriks

Ifølge Kripos har stoffene en gateverdi på en halv milliard kroner.

– Målet med etterforskningen har vært, og er, å gå etter organiserte kriminelle nettverk som leverer narkotika til blant annet gjengmiljøene i Oslo og på Østlandet. Narkotikamarkedet er roten til mye av problemene vi har sett i gjengkriminaliteten, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas.

I begynnelsen av måneden ble en dansk statsborger dømt til 19 års fengsel i Oslo tingrett for smugling av 1,6 tonn hasj til Trysil. Han er en av 50 personer som er siktet her til lands, i saken som politiet har kalt «operasjon hubris».

Voldsbølge i Oslo

Etterforskningen startet for alvor våren 2018, og i første omgang ble det beslaglagt rundt 2,5 tonn hasj i Norge og Danmark.

Europeisk politi har samarbeidet tett om saken, og det er også gjort store beslag utenlands i en koordinert aksjon.

EU-byrået Eurojust forklarer saken slik i en pressemelding:

– I 2017 økte antall voldshendelser, inkludert skytinger, i Oslo. Norsk politi innledet en etterforskning av en organisert kriminell gruppe med klare koblinger til søreuropeiske og nordiske land, men også sentraleuropeiske land.

Hovedmenn arrestert

Politi fra Tyskland, Danmark, Spania, Italia, Nederland, Sverige, Storbritannia og Norge har deltatt i arbeidet.

– Etterforskningen har vist at et transportfirma i Nederland var involvert i smugling av store partier med narkotika til flere europeiske land. Politiet mistenker at narkoen ble fraktet med lastebiler sammen med lovlig last, fra Spania til Nederland, og redistribuert til andre land, opplyser Eurojust.

Etter å ha jobbet med saken over lengre tid i flere land, ble de antatte hovedmennene i narkoligaen arrestert i en koordinert aksjon. En rekke nederlendere ble arrestert i flere europeiske land: én i Nederland, én i Tyskland, én i Spania, tre i Italia, én i Sverige, én i Storbritannia og tre i Norge.

Kripos leder samarbeid

Ifølge Eurojust er det beslaglagt 200 kilo amfetamin, 64 kilo kokain, 45 kilo MDMA og 25 kilo heroin i tillegg til de fire tonnene med hasj.

– Etterforskningen har ført Kripos inn mot et bakmannsapparat som fra sine posisjoner i Spania og Nederland står bak leveranser av betydelige kvantum narkotika til en rekke land i Europa. Som følge av dette leder Kripos nå et internasjonalt politisamarbeid der målet er å avdekke og iretteføre organisatorer i Spania, Nederland og Skandinavia, skriver Kripos.

I tillegg til dommen i Norge, er så langt to personer fra samme sakskompleks dømt til to og seks års fengsel i Danmark og en person er dømt til åtte års fengsel i Tyskland.

Kripos utelukker ikke at «Operasjon Hubris» vil føre til flere pågripelser og ytterligere beslag av narkotika både i Norge og i utlandet.

