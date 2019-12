Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning

NTB Innenriks

Barnet døde på sykehus mandag kveld. Torsdag kunne politiet legge fram konklusjonen fram den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Den viser at hun døde av drukning og alvorlig nedkjøling. Det er ikke påvist sikre tegn til vold, men det er merker på kroppen etter hjerte- og lungeredning i fjæra. Dødstidspunktet er videre tema i etterforskningen. Moren blir obdusert fredag, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen på en pressekonferanse i politihuset i Tromsø torsdag.

Tilstanden er fortsatt kritisk for de to yngste barna som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo.

– De er kritisk syke og er under høyintensiv behandling, sa politistasjonssjefen som møtte pressen sammen med politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt.

Politiet har til nå gjennomført 30 vitneavhør og arbeider videre med det.

– Vi ønsker å snakke med folk som kjenner familien og de som er en del av nettverket deres. I dag sluttfører vi rundspørringen i området. Vi driver også med gjennomgang av elektroniske spor og beslag.

Politiet sier at de begynner å få en tidslinje som viser hva som skjedde når i forkant av at moren og de tre døtrene ble funnet livløse i sjøen.

– Vi begynner å få et ganske godt bilde av det som skjedde før de havnet i sjøen, sa Hermandsen, og la til at politiet foreløpig ikke kommenterer noe om et eventuelt motiv.

Lund sier at siktelsen står uforandret mot moren i 20-årene. Hun er fortsatt siktet for drap og forsøk på drap.

