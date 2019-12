Nortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt

NTB Innenriks

Endringene gir en innsparing på drøyt 30 millioner årlig, melder Nortura i en pressemelding.

– En vond sak, men vi mener vi må ha færre anlegg fremover for å skape lønnsomhet for selskapet og bonden. Nortura har i dag en overkapasitet i produksjonen som ikke er bærekraftig. Det er også et stort behov for å investere i teknologi og utstyr, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

78 ansatte berørt

Totalt 78 medarbeidere – 15 ansatte på Rudshøgda og 63 ansatte på Otta – må finne seg en ny jobb når anlegget på Otta i Oppland legges ned og aktiviteten flyttes nærmere 150 kilometer sørover til Norturas anlegg på Rudshøgda i Hedmark.

– Det er ikke tvil om at dette er en tøff dag for mange Nortura-medarbeidere og Otta som lokalsamfunn. Dette er en hjørnesteinsbedrift i ordets rette forstand, og avgjørelsen om å legge ned denne tradisjonsrike fabrikken har ikke vært lett, sier Vaag.

Nortura skriver i pressemeldingen at de 78 medarbeiderne nå «settes i omstilling» og vil få hjelp til å gå over i ny jobb internt eller utenfor Nortura.

Nortura gir ingen garanti

– Vår statistikk fra tidligere nedleggelser viser at ni av ti ansatte som settes i omstilling finner nye jobber i Nortura-systemet eller andre steder, sier assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen til NTB.

– Er alle de ansatte garantert en ny jobb?

– Vi kan aldri garantere det, men vil gjøre det vi kan for å få det til også i denne saken, sier Pedersen.

Omstillingen vil skje i løpet av 2020.

