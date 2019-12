Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre

NTB Innenriks

Høie har takket nei til gjenvalg som andre nestleder, opplyser Høyre i en pressemelding. Han fortsetter som helseminister.

– Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått muligheten til å være en del av Høyres ledelse i så mange år, og er veldig glad for å se at det er så mange flinke folk i partiet som kan overta, sier Bent Høie.

De øvrige medlemmene i Høyres arbeidsutvalg, nestleder Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Cecilie Ringdal, ønsker gjenvalg.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg ønsker også en ny periode.

Valgkomiteens innstilling skal være klar i slutten av februar. Landsmøtet holdes 27.-29. mars neste år.

