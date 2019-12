Tollere brukte pepperspray for første gang

NTB Innenriks

Tolletaten skriver i en pressemelding at de brukte pepperspray mot en person under en kontroll i Kristiansand.

Personen skal ha vært svært ruset og gått til angrep på tollerne.

– Denne hendelsen er heldigvis ikke dagligdags for våre tjenestemenn og -kvinner, men den er samtidig et konkret eksempel på at vi ofte står opp mot personer som ikke ønsker å la seg kontrollere og som er villige til å bruke vold for å unngå dette. Jeg er glad for at vi fikk raskt kontroll på situasjonen, til det beste for alle parter, skriver divisjonsdirektør Heidi Vildskog i pressemeldingen.

Etter at tollerne fikk kontroll på mannen, ble han overlevert til politiet.

Norske tollere har hatt lov til å bære pepperspray siden 21. oktober.

I 2016 ble det gjennomført et prøveprosjekt hvor tollerne fikk bære pepperspray. Tollerne sa selv at de da opplevde det som en stor trygghet å bære sprayen. Derfor fortsatte de å gjøre det, selv om det ikke var lov.

