Skipet som skal hente polfarerne, har kommet løs

Det kom et gledesbrøl fra brua da Lance klokka 12.57 plutselig rykket fremover i isen. Fartøyet har stått fast siden tidlig tirsdag morgen, på vei mot møtepunktet, skriver VG.

– Vi har hatt noen veldig kalde dager i det siste, minus 40 grader og vanskelig å sove. Vi går som to fulle menn, skriver Ousland i den siste oppdateringen på Instagram.

Han forteller videre at pulken er ødelagt i fronten, og at han brukte fem timer på å reparere den.

– Den flyter ikke i det hele tatt. Jeg håper virkelig den holder hele veien, skriver polfareren.

Børge Ousland (57) og Mike Horn (54) skulle plukkes opp av skipet Lance nord for Svalbard torsdag etter en strabasiøs ekspedisjon over Polhavet fra Alaska. Skipet gikk seg fast i isen, og polfarerne ligger på etterskudd.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen hadde natt til onsdag kontakt med de to mennene, som skal være svært fysisk medtatt.

– Jeg snakket med Børge Ousland i natt og han virket forvirret når det kommer til natt og dag, men er veldig på og fokusert. Han kan ikke ta inn noe annet enn fremdrift og det de holder på med nå, sier Ebbesen til NRK.

Forsyninger på vei

Ousland og Horn har vært utendørs i ekstremt vær i 85 dager. De har forsyninger fram til torsdag, og sliter med frostskader og ødelagt utstyr.

Tirsdag kveld forlot Aleksander Gamme og Bengt Rotmo Lance for å gå Ousland og Horn i møte. Med seg har de mat og brensel, skriver VG, som har journalist og fotograf om bord.

Gamme og Rotmo hadde onsdag formiddag kommet om lag elleve kilometer innover isen og hadde da nådd punktet Lance prøvde å komme til. Planen er at de to skal bruke rundt ett døgn på å komme seg de 40 kilometerne fram til det avtalte møtepunktet.

Etter nye to døgn skal alle fire komme seg ned til Lance igjen. Onsdag formiddag var det ifølge Ebbesen 46 kilometer mellom ekspedisjonen og de to polfarerne, skriver VG.

– Noe av problemet er at isen forandrer seg hele tiden. Det har vært vanskelig å finne farbare ruter for Børge og Mike. Det samme gjelder for bakkemannskapet som er på vei sørfra, sier Ebbesen.

Mildere vær

Det er meldt fælt uvær i området, men det vil ikke treffe ekspedisjonen før helgen.

Natt til onsdag morgen og utover dagen økte også temperaturen, noe som har gjort tilværelsen mer levelig for de to polfarerne.

– Det har hittil vært ekstremt kaldt med temperaturer mellom 30 og 40 minusgrader. Nå er det godt under 20 minus der ekspedisjonen befinner seg. Det er gode nyheter, vurderer Ebbesen.

Fra onsdag var det opprinnelig meldt østlig full storm på Nordenskiölds land på Svalbard.

– Mannskapet valgte å sende ut Rotmo og Gamme på grunn av uværet som kommer onsdag ettermiddag. Stormen vil vare torsdag og fredag, sa Ebbesen til NRK tirsdag.

Børge Ousland og Mike Horn har forsøkt å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard, men har slitt med is som er mye tynnere enn vanlig.

En lignende ekspedisjon har aldri før blitt gjennomført.

