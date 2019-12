Norske muslimer vil dele ut 10.000 eksemplarer av Koranen

NTB Innenriks

Utdelingen er ment som et svar på koranbrenningen til organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) under en demonstrasjon i Kristiansand for vel to uker siden.

– Jeg tror mange er nysgjerrige på hva Koranen inneholder og hva muslimer står for. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til å avmystifisere hva som står i Koranen, sier Hamza Ansari, styremedlem i den norskpakistanske moskeen Minhaj-ul-Quran i Oslo, til Vårt Land.

Sammen med Norsk muslimsk kunst- og kulturforening og Islamsk litteraturforening skal trossamfunnet dele ut 10.000 norske koranoversettelser til norske borgere.

Organisasjonene varsler at de vil ha stands ulike steder i Oslo hvor de kommer til å dele ut boka. Også i Bergen har de planer om utdeling.

Koranutdelingen finansieres av organisasjonene og donasjoner fra enkeltpersoner.

(©NTB)