Flyet med de to barna som ble funnet livløse i sjøen i Tromsø, har landet i Oslo

NTB Innenriks

– De to er så langt ikke ankommet sykehuset, opplyser pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus.

Luftambulanseflyet med de to jentene om bord landet på Gardermoen klokken 5.55 tirsdag morgen.

En jente i barneskolealder døde på UNN mandag kveld etter å ha blitt funnet i sjøen utenfor Tromsøya. En kvinne og to små barn er kritisk og livstruende skadd. Kvinnen i 20-årene ble sendt til UNN, mens de to barna er overført til Rikshospitalet.

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding fra en forbipasserende. Meldingen gikk på at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet ble det gjort funn av gjenstander i vannkanten.

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på en pressekonferanse mandag kveld.

Politiet i Tromsø orienterer som saken klokken 10.00 tirsdag.

(©NTB)