Mann i retten tiltalt for drapsforsøk på kvinne i Sarpsborg

Da saken var oppe i Sarpsborg tingrett i mai ble mannen dømt til seks og et halvt års fengsel, men han har anket over skyldspørsmålet og lagmannsretten vil foreta en ny fullstendig behandling av saken.

I tingrettsdommen slås det fast at den 69 år gamle kvinnen som fikk halsen kuttet mens hun vasket et hus på Nordberg om kvelden 18. juni i fjor, ikke ville ha overlevd uten livreddende innsats fra leieboeren i huset.

Kvinnen mistet mer enn to liter blod som følge av knivstikket og var innlagt på sykehus i over to uker.

51-åringen nektet straffskyld under hovedforhandlingen i Sarpsborg tingrett og hevdet at det var kvinnen som rispet seg selv i halsen med hans kniv.

Saken i Borgarting behandles i Halden tingretts lokaler fra 3. til 6. desember.

