Innbrudd i gullsmedforretning i Tvedestrand

Politiet i Agder fikk melding om hendelsen i Tvedestrand sentrum like før midnatt til søndag.

Ifølge politiet er det trolig ikke blitt stjålet for store verdier.

Operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt sier til NTB det gikk en alarm hos et vaktselskap som deretter varslet politiet.

– I tillegg fikk vi telefon fra et vitne som hørte et brak. Det er blitt observert personer på overvåkingskamera. Vitnet på stedet sier at personene i butikken må ha forlatt stedet raskt, sier Hægeland.

Han forteller at en monter inne i butikken er knust.

Eieren av gullsmedbutikken er varslet. Politiet er på stedet for å sikre spor.

