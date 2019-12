Frode Berg vender tilbake til Kirkenes: – Flott at han er hjemme til jul

NTB Innenriks

– Livet går sin gang her i Kirkenes. Det er første søndag i advent, og kjempeflott at Frode Berg er hjemme til jul, sier ordfører Rune Rafaelsen i hjemkommunen Sør-Varanger til NTB.

Det var under julehøytiden for to år siden, nærmere bestemt 5. desember, at Frode Berg ble arrestert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva og siktet for spionasje.

Etter to julaftener i russisk fengsel, kan han endelig feire jul sammen med familien.

– Det er veldig hyggelig for familien at han kommer hjem nå. At kapittelet er avsluttet. Nå skal Frode tilbake til samfunnet og ting normaliseres. Jeg tror det blir veldig bra for Frode, familien og vennene, sier Rafaelsen.

Julestemning

I Kirkenes skinnes allerede julelysene over handlegaten, men søndag klokka 17 tennes også juletreet på torget. På kveldsflyet fra Oslo samme dag, ankommer etter planen Frode Berg.

NTB har snakket med flere lokale innbyggere ute i gatene, og mange er forsiktige med å uttale seg om Frode Berg-saken. Ingen ønsker å stille opp med navn. Enkelte gir uttrykk for at Berg har gjort en tabbe og understreker at det er delte meninger om spionsaken han har vært involvert i. Stort sett ønskes han velkommen hjem til familien.

– Det er helt naturlig at det er delte meninger. Vi er alle sammen glad for Frode er hjemme, men folk kan ha ulike syn på at han har drevet med folk-til-folk-samarbeid med Russland, samtidig som han har hatt en annen arbeidsgiver, forklarer ordføreren.

– Skuffet og bitter

Frode Bergs tid i russisk fangenskap tok slutt 15. november. Da ble den spiondømte nordmannen overlevert til norske myndigheter som ledd i en fangeutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

I etterkant har Berg sagt at han er sint på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. I alt skal Berg ha overlevert fem konvolutter med penger.

– Jeg er skuffet og bitter på det som har skjedd og på dem som har forårsaket dette, sa Berg etter løslatelsen.

(©NTB)