Vogntog kan havne i sjøen i Nordland

– Det blåser kraftig, og vogntoget uten last er trolig tatt av vinden. Det står så langt på siden av veibanen i den ene enden av brua at det er fare for at bilen kan falle i sjøen, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til Dagbladet.

Politiet fikk melding like før klokka 16.30.

En lignende situasjon skjedde på samme bru på grunn av kraftig vind fredag.

Politiet og entreprenøren som har ansvaret for vedlikehold av veiforbindelse i området, er på vei til stedet der vogntoget står på tvers.

Det er uvisst hvor lenge veien er steng.

