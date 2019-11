NTB Innenriks

Kvinnen ble funnet i Norvald Frafjords gate og ble erklært død på stedet. Gaten ligger på Madlamark i Stavanger.

– Funn på stedet gjør at politiet foreløpig betegner dødsfallet som mistenkelig. Saken etterforskes rutinemessig bredt, opplyser operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser videre at de ikke har kapasitet til å besvare henvendelser fra pressen, og at de kommer med mer informasjon om saken på et senere tidspunkt.