Kygo vant P3-prisen

Bergenseren, som har toppet hitlistene verden over og har flere milliarder avspillinger på Spotify, forteller til P3-programleder Christine Dancke at å høre sangene sine på radio for første gang var en utrolig følelse.

– Det satt jeg så enormt stor pris på, sa han i et intervju som ble spilt av på prisutdelingen på Marienlyst.

I nærmere seks år har han turnert verden rundt, fra Coachella til Telenor Arena. Nå har han lyst til å samle tid til å bare produsere ny musikk.

– Turnering har vært helt konge, men nå kjenner jeg på meg at jeg trenger å gjøre nøyaktig det jeg digger: Gå tilbake til studio.

Karpe vant årets liveartist for tredje gang og tar for femte gang imot en pris på P3 Gull.

– Takk for alle som jobber for oss før vi går på scenen, etter vi har gått av, og alle som rydder plastglassene etter konserter, sa Magdi.

Årets låt gikk til Isah og Dutty Dior med låten «Hallo», som har nærmere 17 millioner avspillinger på Spotify.

Isah fikk også pris for årets nykommer.