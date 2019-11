Svak økning i antall arbeidsledige i november

NTB Innenriks

Antall helt arbeidsløse ligger på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i november. Hvis man ser på antall helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak ligger tallet på 2,7 prosent, viser tallene fra Nav.

– Selv om tallene viser svak økning for helt arbeidsløse denne måneden, har arbeidsløsheten vært tilnærmet uendret siden april i år. Arbeidsløsheten har dermed stabilisert seg på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Til sammen var 74.300 personer registrert som helt arbeidsløse eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved utgangen av november. Det er 5.300 færre enn i november i fjor. Tallene er justert etter et brudd i statistikken som følge av en innføring av forenklet registrering i november 2018.

Navs oversikt over arbeidsledige er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs AKU-tall er den andre.

Mens Nav teller antall registrerte ledige, baserer SSB seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

