Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter

NTB Innenriks

Skattedirektør Hans Christian Holte beklager til dem dette gjelder, skriver NRK.

Hvert av de siste fem årene har Nav krevd tilbake rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av ytelser fra Nav, ifølge statskanalen. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

Kanalen skriver at da de stilte spørsmål om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake, undersøkte Skatteetaten sakene.

– Vi har avdekket at vi har flere saker der vi må justere skatteberegningen, sier Holte.

Han understreker at det er svært beklagelig at de ikke har klart å gjøre korrekt skattebehandling.

– Det er et betydelig antall mennesker som er berørt av dette, slik at dette tar vi svært på alvor og setter inn ressurser for å rette opp så raskt som mulig. Det gjør vi nå for disse 17.500 sakene vi har avdekket, sier skattedirektøren.

Ifølge NRK er noen av disse 17.500 sakene inkludert i de 2.400 som skal tas opp på nytt etter trygdeskandalen.