DNB falt kraftig da Oslo Børs avsluttet uka i rødt

Helt øverst i omsetningstoppen havnet DNB, som falt med hele 6,4 prosent.

Det skjedde dagen etter at det ble kjent at Økokrim åpner etterforskning for å finne ut om det har skjedd noe straffbart i forbindelse med transaksjoner gjennom DNB gjort av det islandske fiskerikonsernet Samherji. Det islandske selskapet er blant anklaget for å ha overført store beløp til namibiske tjenestemenn. DNB er ikke mistenkt for hvitvasking eller korrupsjon.

På annenplass havnet Equinor, som endte uka med en nedgang på 0,9 prosent. Like bak havnet Telenor, som gikk ned 0,2 prosent.

Pila pekte andre vei for Mowi og SalMar, som kunne ta helg med en oppgang på henholdsvis 2,1 og 3,9 prosent. Både Yara (-1,1), Frontline (-2,3) og Norsk Hydro (-1) falt, mens det gikk bedre for Orkla (+0,7), Tomra (+3) og Bakkafrost (+1,6).

Nordsjøoljen gikk for snaut 61 dollar fatet fredag ettermiddag, 3,5 prosent over prisen ved handelsstart.

For de toneangivende børsene i Europa ble det en blandet avslutning på uka. I Frankfurt endte den tyske DAX-indeksen på stedet hvil med 0 prosent. Også CAC 40-indeksen i Paris landet på stedet hvil. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å falle med 0,7 prosent.

