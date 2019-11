NTB Innenriks

Det får NRK bekreftet av de tiltaltes forsvarere. På forhånd hadde statsadvokaten lagt ned påstand om henholdsvis åtte og et halvt og drøyt seks års fengsel for de to tidligere advokatene.

Rettssaken har gått i Nord-Troms tingrett siden 30. september. Fem personer har vært tiltalte i straffesaken, to av dem eksadvokater fra Tromsø.

Sammen er de fem tiltalte for å ha innført til sammen 87 kilo amfetamin.

Den antatte hovedmannen er den eneste som har erkjent straffskyld for hele tiltalen.

