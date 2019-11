Utenriksdepartementet tar avstand fra SIANs koranbrenning

NTB Innenriks

– Selv om en ytring er lovlig og innenfor rammen av ytringsfriheten, så må ikke nødvendigvis norske myndigheter stille seg bak den, skriver Holte i innlegget.

Lørdag 16. november satte representanter fra SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fyr på et eksemplar av Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand.

Handlingen har ført til reaksjoner både i Norge og andre steder. Blant annet tente demonstranter i Pakistan på norske flagg i protest mot koranbrenningen.

Regjeringen tar avstand fra det å tenne på Koranen, på samme måte som den forbeholder seg retten til å ta avstand til andre lovlige ytringer de er uenige med, skriver Holte.

Utenriksdepartementet understreker at uten ytringsfrihet er det ikke mulig å fritt praktisere sin tro eller religion, og at de to derfor henger sammen.

– Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre og heller går over til å provosere og hetse hverandre, skriver han.

Videre skriver han at Norges ambassadør til Pakistan har formidlet til Pakistans myndigheter at ytringsfriheten er et grunnleggende prinsipp i Norge, og at myndighetene tar avstand fra handlingen.

