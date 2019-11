Stålsett risikerer fengsel: – Angrer ingenting

NTB Innenriks

Bakgrunnen for politiets siktelsen er at han siden han pensjonerte seg i 2005, har hatt en ansatt uten arbeidstillatelse.

Stålsett sto selv fram og fortalte om det over 14 år lange ansettelsesforholdet i et intervju med Vårt Land i august i år.

Han forklarte at han ikke fryktet politiet for sin egen del, men at han var redd for at den kvinnelige asylsøkeren skulle bli pågrepet og tvangsreturnert dersom han hadde fortalt om forholdet tidligere.

– Angrer ikke

Til NTB forteller Stålsett at han sto i en samvittighetskonflikt.

– Det var loven på den ene siden og mennesket på den andre, og i saker som dette må menneskenes verdier testes mot loven, sier han.

Den tidligere biskopen forteller at han tar siktelsen til etterretning og at han har erkjent straffskyld.

– Jeg tar naturligvis den straffen samfunnet mener er riktig, sier Stålsett og legger til:

– Jeg angrer ikke. Jeg tror heller jeg ville hatt dårlig samvittighet om jeg ikke hadde gjort det. Det er aldri noen grunn til ikke å reagere med medmenneskelighet, sier han.

Stålsett forteller at denne saken vil føre til en politisk diskusjon.

– Jeg håper den kan føre til en dyp ettertanke i det politiske miljø med de ordninger vi har. Granavolden-erklæringen er inne på nettopp dette og det har ikke skjedd noe siden den erklæringen ble avgitt, og jeg håper at politikerne tar det på alvor, sier han.

Ber om kortere straff

Politiet varslet overfor avisa at de ville etterforske saken, og torsdag bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2 at etterforskningen er ferdigstilt.

Saken er sendt til Oslo tingrett for beramming. Fordi Stålsett har erkjent straffskyld, er saken planlagt å gå som en tilståelsessak.

Meeg-Bentzen sier det vil bli et tema i retten om Stålsett fremdeles benytter ulovlig arbeidskraft. At han har erkjent straffskyld vil gi ham strafferabatt. Politiet har tatt hensyn til det i sitt forslag til retten.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier politiadvokaten.

Stålsett var biskop i Oslo fra 1998 til 2005 og ble populær, blant annet gjennom sitt engasjement for homofile. Tidligere har han blant annet vært statssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet og formann i Senterpartiet.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at noen ulovlig ansetter papirløse, heller ikke i full åpenhet. Arne Viste fra Sola ble i oktober dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Han anker dommen.

– Anken vil være solid begrunnet i den uholdbare situasjonen for de ureturnerbare og opprettholde håpet om et positivt rettslig utfall, sa Viste da til Vårt Land.

I tillegg til betinget fengsel, ble hans selskap dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt inndragning av 1,4 millioner kroner.

Tingrettsdommeren skrev i dommen at saken er forskjellig fra andre lignende saker, og at retten var i tvil om hva som ville være en riktig straff.

Også biskop emeritus Tor B. Jørgensen har hatt en ureturnerbar asylsøker i jobb gjennom Vistes bemanningsbyrå.