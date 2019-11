If kjøper Viking Redningstjeneste

NTB Innenriks

– If og Viking har samarbeidet i mange år, og passer godt sammen. Avtalen sikrer et enda tettere samarbeid, som vil være en fordel både for bileiere og partnerne våre i bilbransjen, skriver konsernsjef Morten Thorsrud i If i en pressemelding.

Viking skal fortsette som et selvstendig varemerke, ifølge pressemeldingen. If har kjøpt alle de nordiske tjenestene til redningstjenesten.

– Dette gir oss tilgang til kompetanse, kapital og kunder, samtidig som Viking opprettholdes som et selvstendig selskap og varemerke for å ivareta nøytralitet og konkurransekraft overfor våre øvrige samarbeidspartnere innen bil og forsikring, skriver konsernsjef Hans Petter Semmelmann i Viking Redningstjeneste.

