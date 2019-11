Ett felt på E39 i Bergen er åpen for trafikk

NTB Innenriks

Vegtrafikksentralen opplyser til NTB at det er en god del trafikk på stedet tidlig torsdag morgen. Tidlig torsdag morgen sa Vegvesenet at begge felt skulle åpnes klokken 6.30, men rundt klokken 06.00 kom en kontrabeskjed. Det er bare ett felt som åpner.

Årsaken til at bare det ene feltet åpner, er at asfalten trenger lenger tid å herde enn forutsett.

Det har blitt jobbet på spreng i natt for at veien skal kunne åpnes for å unngå en ny dag med trafikkaos. E39 i Sandviken i Bergen har vært stengt som følge av en stor vannledningslekkasje tirsdag kveld.

– Vannrøret er lappet, masser er fylt inn og det har blitt lagt ny asfalt. Veien skulle egentlig åpnes tidligere, men det har blitt utsatt fordi asfalten må kjøles ned først, sier trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy til NTB.

