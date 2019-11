Trafikkaos i Bergen etter stor vannlekkasje

NTB Innenriks

– Lekkasjen er under kontroll, og Bergen Vann arbeider med å kartlegge omfanget av ledningsbruddet, opplyser Bergen kommune på sine nettsider.

En rekke nødetater ble sendt til Sandviken i Bergen tirsdag kveld da beboere i området meldte at det fosset vann ut av muren som går nedenfor E39. Anslagsvis har 750.000 liter vann lekket ut.

Dette har ført til at E39 retning sør mot Bergen er stengt mellom bomstasjon i Sandviken og avkjørsel fra E39 mot Bergen sentrum. Det er usikkert når veien vil åpne.

En geotekniker jobber med å undersøke muren og veien. Politiet har opplyst at den skadde vannledningen er lokalisert og vanntilførselen sperret.

– Vi vil undersøke om det er skader på veien. Deretter vil vi gjøre en vurdering relativt raskt på om veien kan åpne, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen til NTB.

Trafikk-kaos

E39 i Sandviken har omtrent 50.000 passeringer daglig. Stengingen av veien får dermed følger for alle som skal til og fra nordlige deler av Bergen. Det er omkjøring via Arna og Hardangervegen. Siden det er dårlig kapasitet på omkjøringsveien, vil også bussene få utfordringer med å komme seg fram.

– Etter situasjonens omfang så har vi klart å etablere et system som kan fungere og få folk fram, men det er jo saktegående, sier Kristian Fauskan, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen vest til NTB.

– Vi har både politiet ute og vår driftsentreprenør som står vakt på punkter der vi har stengt. Men det er saktegående og står også stille på flere av punktene sånn som det ser ut nå, sier Vikane.

Rådet til bilistene er å hele tiden holde seg oppdatert på veisituasjonen via Vegvesenets nettsider.

Frustrerte innbyggere

– Jeg aner ikke når jeg kommer meg på jobb i dag. Jeg kan ikke huske at det har vært så ille før. Det er jo typisk Bergen at når noe skjer ett sted, så stenger hele byen, sa bergensboer Kristian Husebø til Bergens Tidende da han i morgentimene var på vei til jobb.

Politiet har også oppfordret folk i det aktuelle området til å bli hjemme dersom de har mulighet, for å minske sjansene for kaos.

– Dette medfører et ganske stort trafikkaos. Jeg vil innstendig be om at de som kan ha hjemmekontor, oppfordres til å benytte seg av det, sier politiets innsatsleder Casper Kaland til NRK.

Kokevarsel og evakueringer

I frykt for at masser kan rase ut, har 58 personer fra ti boliger i området blitt evakuert. Det er ukjent når de får vende hjem igjen.

Som følge vannlekkasje har om lag 240 adresser mistet vannet. Nær 2.000 personer har fått varsel om at de må koke vannet.

Ifølge NRK blir området undersøkt med drone for å få oversikt over skadene.

Bergen kommune opplyser på sine nettsider at legevaktstasjonen i Åsane har åpnet som følge av lekkasjen. Denne er vanligvis bare åpen etter klokken 16. Dette gjøres for å sikre innbyggere i Åsane-området et tilgjengelig legevakttilbud.

