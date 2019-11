Smakstilsatte vitamintilskudd kan slippe sukkeravgift

NTB Innenriks

Sivilombudsmannens konklusjon er at kosttilskuddene ikke kan anses som «annet godteri», og er dermed ikke objekt for sjokolade- og sukkeravgift.

Ombudsmannen mener at Skattedirektoratet har tatt feil utgangspunkt når vurderingen går på om produktene tilsvarer pastiller eller drops dersom de hovedsakelig hadde bestått av sukker.

– Det må foretas en mer helhetlig vurdering av produktene hvor også varenes naturlige bruksmåte må tillegges vekt, heter det i en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Skattedirektoratet bes behandle avgiftsfastsettingen på nytt i lys av ombudsmannens uttalelse.

Bakgrunnen for saken er at et selskap som importerer og markedsfører helseprodukter innen kategorier som omega-3, vitamin- og mineraltilskudd, vektreduksjon og sportsernæring, fikk fattet vedtak om avgiftsendring og tilleggsavgift etter en kontroll.

Skattekontoret mente at selskapet hadde betalt for lite avgift på sjokolade- og sukkervarer – noe selskapet var uenig i. Vedtaket ble dermed klaget inn, og hovedvekten av klagen gjaldt fastsettingen av sjokolade- og sukkeravgift for ulike produkter innen smakstilsatte vitamintilskudd.

