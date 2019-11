Færre midlertidig ansatte på høyskoler og universiteter

NTB Innenriks

Universiteter og høyskoler har fortsatt en langt større andel midlertidig ansatte enn snittet for arbeidslivet. Men tall fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) viser at andelen er på vei ned.

Andelen har falt hvert år de siste årene unntatt i 2011, da den gikk marginalt opp. Fra 2018 til 2019 gikk andelen ned med 1,2 prosentpoeng til 13,7 prosent.

Iselin Nybø (V), minister for forskning og høyere utdanning, er glad for at tallene går i riktig retning.

– Samtidig går det for sakte, og det er altfor store variasjoner mellom institusjonene. For noen går det til og med i feil retning, sier Nybø i en pressemelding.

Andelen midlertidig ansatte økte ved ni institusjoner i 2019. Samisk høgskole har den høyeste andelen med 29,7 prosent midlertidig ansatte.

En egen arbeidsgruppe er nå oppnevnt for å se nærmere på problemet. Arbeidsgruppen skal levere en rapport med forslag til nye tiltak til Kunnskapsdepartementet innen utgangen av året.

– Når jeg får rapporten, vil jeg ta en vurdering på hva som blir neste steg, sier Nybø.

