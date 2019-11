Stortingspolitikere mener det er utenkelig å legge ned Flytoget

NTB Innenriks

Dersom direktoratet gjør alvor av integreringsplanene, vil Flytoget bli avviklet, sa Flytog-direktør Philipp Engedal fredag til Dagens Næringsliv.

– For meg virker det helt utenkelig å rokke ved en slik suksess som Flytoget, sier Helge Orten (H), leder for transportkomiteen på Stortinget, til avisen.

Forslaget er aldri blitt diskutert i transportkomiteen, ifølge Orten, som sier at det er helt nytt for ham.

I en utredning fra Jernbanedirektoratet om fremtidig organisering av tog og kapasiteten på skinnene i og rundt Oslo for å utnytte kapasiteten best mulig, foreslås det å integrere flytogtilbudet i den øvrige togtrafikken fram mot 2028.

Ifølge DN betyr det i klartekst at det bare skal finnes ett togtilbud mellom hovedflyplassen og Oslo.

Venstre-politiker Jon Gunnes er nestleder i transportkomiteen. Han er i likhet med Orten sterkt kritisk.

– Jeg har aldri hørt om at Jernbanedirektoratet funderer på slike ting. Det høres helt idiotisk ut, sier han.

Et så populært tilbud som Flytoget må vernes, mener han.

– Får vi et dårligere togtilbud for flypassasjerene, frykter jeg at flere vil kjøre bil til Gardermoen i stedet, sier Gunnes.

(©NTB)