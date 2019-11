Bård Hoksrud vurderer å gi seg på Stortinget

NTB Innenriks

I et intervju med Varden sier Hoksrud at han «tenker litt alvorlig» på om han skal gi seg som stortingspolitiker etter denne perioden.

– Jeg har to barn, som jo er vant til at pappa er mye borte, men jeg tenker alvorlig på det og vil bruke de neste månedene til å vurdere hva jeg skal gjøre videre, sier Hoksrud til Varden.

Hoksrud har sittet på Stortinget siden 2005 og har vært mat- og landbruksminister og statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han har dessuten bakgrunn fra Stortingets transport-, helse- og finanskomité.

– Jeg har alltid hatt den holdningen at partiet får bruke meg til det partiet er best tjent med. Men etter fire perioder så har jeg gått i tenkeboksen for å finne ut hva jeg vil gjøre fremover, sier han til VG.

Bård Hoksrud sitter også som Frp-representant i kommunestyret i hjemkommunen Bamble i Telemark.

Når det gjelder lokalpolitikken, vil han i alle fall sitte ut perioden på fire år, sier Hoksrud til NRK. Hva som venter etterpå vet han ikke.

