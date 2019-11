To personer pågrepet på asylmottak i Østfold

NTB Innenriks

Formålet med undersøkelsene var å innhente informasjon som kan bidra til å avklare identiteten til tidligere asylsøkere som oppholder seg ulovlig her til lands.

– Dette er et ordinært oppdrag som PU ofte utfører ved mottak. Vi kan videre opplyse om at to personer ble pågrepet i forbindelse med oppdraget. Oppdraget forløp rolig for seg, opplyser fungerende leder Donna Galway ved seksjon for ID-avklaring i PU til NTB.

I tillegg til de to pågrepne, førte undersøkelsene til at en person frivillig ønsket å reise hjem.

