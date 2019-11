To av de siktede i kongekrabbe-saken i varetekt

NTB Innenriks

Ifølge iFinnmark er de to varetektsfengslede ilagt brev- og besøksforbud i to av ukene. Fengslingsbegjæringene ble behandlet av Indre Finnmark tingrett som kontorforretning, altså uten at partene var til stede i retten.

Advokat Vidar Zahl Arntzen er forsvarer for den ene mannen, som er født på 1960-tallet. Forsvareren opplyser at klienten ikke har motsatt seg varetekt, men ønsker ikke å kommentere saken for øvrig. Forsvareren til den andre, en mann født på 1970-tallet, har ikke besvart lokalavisas henvendelser.

Politiet har avdekket det de mener er et nettverk som har solgt ulovlig kongekrabbe for millioner.

– Det er snakk om kongekrabbe med en omsetningsverdi for flere millioner kroner som skal være fanget og omsatt ulovlig, het det i en pressemelding onsdag.

Ifølge politiet har krabbene blitt solgt over hele landet.

