Sophie Elise Isachsen bytter forlag

NTB Innenriks

Isachsens tredje bok er planlagt utgitt høsten 2020. Den kommer til å gis ut på Petter Stordalens forlag Strawberry publishing.

– Sophie Elise har en unik posisjon i offentligheten, men også i det norske, litterære landskapet. Hun holder ingenting tilbake og beviser bok for bok at unge liv også kan ose av levd liv, sier forlegger Jonas Forsang i en pressemelding.

Hennes to forrige bøker heter «Elsk meg» og «Forbilde». Hva den tredje boken skal handle om er foreløpig ukjent.

– Jeg er stolt over å ha fått denne muligheten med et forlag som ønsker å fornye bokbransjen, det er noe jeg vil være med på. Vi har landet konseptet for min tredje bok, og jeg kan allerede nå fastslå at den vil bli veldig annerledes enn mine to første bøker, sier Isachsen i pressemeldingen.