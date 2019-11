Ap: Tiltakene mot gjengkriminalitet kommer for seint

NTB Innenriks

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) reagerer på at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakker om at det vil komme «smitte fra Sverige», der enkelte byområder er hardt rammet av vold knyttet til organisert kriminalitet.

– Jeg er enig med justisministeren om at vi har en alvorlig situasjon. Det er ikke snakk om smitte fra Sverige. Vi har en de facto situasjon med at man bygger opp en holdning med «fuck the police», skremmer vitner og rekrutterer barn og unge, sa Bøhler i NRKs Politisk kvarter onsdag.

Kallmyr skal møte politiet

Han etterlyser konkrete tiltak, som oppholdsforbud med bruk av elektronisk fotlenke. Arbeiderpartiet foreslo dette og en rekke andre tiltak i fjor, men Frp og resten av regjeringspartiene var blant dem som stemte ned forslagene i Stortinget.

Kallmyr opplyser at han skal ha et møte med politiet i Oslo og politidirektøren onsdag om tiltak som kan settes inn, som en del av et nytt nasjonalt gjengprosjekt.

Tar for lang tid

Han varsler også forslag om oppholdsforbud og bruk av fotlenke for ungdommer som har oppsøkt skoler for å selge narkotika eller truet elever. Han sier at et slikt forslag kan bli sendt på høring til våren.

– Problemet er at disse tingene kommer så veldig seint. Det er gått tre år siden problemet ble åpenbart og det kom medieoppslag om gjensituasjonen i Oslo, sier Bøhler.

– Med all respekt for Stortinget så tror jeg ikke bekjempelse av kriminalitet er mest effektivt i Stortinget, jeg tror det er mest effektivt i politidistriktene, at man satser på etterforskning og etterretning, sier Kallmyr.

