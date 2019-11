Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha stukket politimann med saks

NTB Innenriks

32-åringen gikk bort til vinduet på politibilen der politimannen satt, og begynte å stikke halvparten av en saks gjennom vinduet og mot politimannen.

I basketaket ble saksa stukket gjennom politimannens hånd. Han ble også stukket i beinet. Den andre politimannen som satt i bilen, klarte etter hvert å få kontroll på 32-åringen ved hjelp av pepperspray.

Mannen ble senere tiltalt for drapsforsøk mot politimannen.

32-åringen forklarte under rettssaken at han ikke ønsket å drepe politimannen, men at han kun ønsket å skade.

Mens 32-åringen satt varetektsfengslet i Ullersmo fengsel, gikk han i februar i år løs på en medfange med smørkniv. For denne handlingen ble han tiltalt for forsøkt på grov kroppsskade.

32-åringen erkjente straffskyld for angrepet på medfangen.

Nå er mannen dømt til tvungent psykisk helsevern. I en sakkyndigvurdering kommer det fram at det må antas at mannen var psykotisk på handlingstidspunktene, og at han også var psykotisk da han ble undersøkt. Mannen selv mener at han ikke er syk, og at han må dømmes til vanlig fengselsstraff, men retten har ikke tatt hensyn til dette i straffutmålingen.

