Ingen pressekonferanse med Frode Berg mandag

Ifølge advokat Brynjulf Risnes vil det senere mandag komme informasjon om en pressekonferanse.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble tidligere i år dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i 2017. Han ble benådet og overlevert til personer fra norske myndigheter i Litauen fredag som del av en avtale mellom Litauen og Russland. Lørdag kveld ble Berg fløyet til Norge.

– Nå må vi bare prøve å finne roen, vi har mye å snakke om, skrev kona Anita Berg i en SMS til NTB søndag.

Det er mange ubesvarte spørsmål i saken. Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Norske myndigheter har imidlertid ikke bekreftet påstandene hans, noe det er ventet at de heller ikke vil gjøre, uavhengig av om det er hold i dem.

