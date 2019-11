Tidligere E-sjef: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke

NTB Innenriks

Forsvarssjef Ine Marie Eriksen (H) sa fredag at Berg er en fri mann, og at det er opp til ham hva han vil snakke om med hvem. Kaldager påpeker at det er hans eventuelle tilknytning til E-tjenesten som er avgjørende.

– Hvis han ikke har noe arbeidsforhold, bortsett fra småjobber, så kan jo han bestemme selv om han vil snakke med dem eller ei når han er en fri mann, sier Kaldager til VG.

Russland-ekspert Iver B. Neuman ved Oslo Met regner med at det vil bli en samtale.

– Det skal snakkes om hvorfor han har sagt det han har sagt, hvem han har snakket med, hvordan han har blitt behandlet og hva han eventuelt har å fortelle om forholdene der borte. Det blir en interessant oppgave for norsk etterretning, sier han til VG.

Utleveringen skjedde fredag på Litauens grense, opplyser myndighetene i Litauen. Det er uvisst hvor i landet han nå befinner seg, og når han kommer til Norge.

Lørdag ettermiddag la Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, ut et bilde av dem sammen med Norges ambassadør Karsten Klepsvik i Litauen og UDs representant Snøfrid Emterud.

– Frode Berg begynner så smått å venne seg til friheten, skrev Risnes under Facebook-bildet.

Selv sa Berg fredag kveld at han i løpet av de nærmeste dagene ville se familien igjen.

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

(©NTB)