Savnet niåring funnet i god behold

– Gutten er til rette og i god behold, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter like etter klokken halv ti lørdag formiddag.

Politiet og frivillige letemannskaper avslutter dermed søket som har pågått siden lørdag natt.

Gutten ble sist sett klokken 14 fredag.

En av hypotesene politiet hadde, var at gutten ved et uhell kunne ha blitt låst inne på skolen eller på Veitvet senter, men søk i begge bygningene viste at gutten ikke befant seg der.

Lørdag morgen søkte både politiet og frivillige letemannskaper i området rundt Veitvet skole i bydel Bjerke i Oslo.

Både helikopter og hundepatruljer ble satt inn i søket hvor også frivillige fra Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors deltok.

