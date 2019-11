Støttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie

NTB Innenriks

– Dette er spennende timer og dager. Det er norgeshistorie, dette her, sier Øystein Hansen i Støttegruppen for Frode Berg.

Fredag morgen ble det kjent at Litauens president Gitanas Nauseda har benådet to russere som er dømt for spionasje i Litauen. Det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service har tidligere skrevet at de to benådede russerne er ventet å være en del av en spionutveksling som Frode Berg kan være en del av. Presidenten har også kalt inn til en pressekonferanse fredag.

Senere fredag sa Sergej Narysjkin, sjef for den russiske utenlandsetterretningen, at de vil gjengjelde Litauens benådninger.

Bergs kone og datter i Oslo

Etter det NTB erfarer, dro Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til Moskva fredag. Det har så langt ikke vært mulig å komme i kontakt med Risnes eller Bergs russiske advokat Ilja Novikov fredag.

NTB møtte også Frode Bergs kone og datter, Anita og Christina Berg i Oslo midt på dagen fredag, men de ville ikke uttale seg om saken. De bor til vanlig i Kirkenes.

Nyhetene fredag kommer etter at Litauen tidligere denne uken innførte en ny lov som gjør utveksling av spioner enklere. En benådningskommisjon i Russland har også anbefalt benådning av Frode Berg, men Russland har foreløpig ikke bekreftet at president Putin har skrevet under på anbefalingen.

Under et besøk i Kirkenes i slutten av oktober sa også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg kan komme hjem når som helst.

– Det som har skjedd de siste tre ukene har pekt i positiv retning. Det er kun et tidsspørsmål før Berg kommer hjem, det er jeg sikker på, sier Hansen.

– Jeg regner med at alt er avklart på diplomatisk nivå. Jeg tror det kun er snakk om timer før den russiske biten er på plass, sier han.

Planlegger ingen markering

Hansen sier at støttegruppen ikke har planlagt noen mottakelse eller markering for Berg når han kommer hjem til Kirkenes.

– Frode Berg har sittet i et strengt regime i to år, og har ikke kunnet bestemme over sin egen hverdag. Når han kommer hjem tror jeg vi skal være såpass edruelige at han skal få bestemme over sitt eget liv og vi vil ikke legge noe press på ham, sier Hansen.

– Vi ønsker selvfølgelig å snakke med ham, men når han er hjemme vil vi nok i løpet av ganske kort tid avvikle gruppa, sier han.

