Dårlig dag for sjømatsektoren på Oslo Børs

NTB Innenriks

Med fallet fredag har hovedindeksen svekket seg samlet 1,4 prosent, uka sett under ett.

Årsaken til sjømatsektorens fall fredag var skuffende kvartalsresultater fra Lerøy Seafood og Austevoll Seafood. Selskapene falt henholdsvis 14,8 prosent og 12,8 prosent.

Også Mowi, Grieg Seafood og Salmar gjord det svakt etter å ha mottatt stevning fra Justisdepartementet i USA om påstått prissamarbeid, skriver Dagens Næringsliv.

Mest omsatt av de store selskapene var Mowi, tidligere kjent som Marine Harvest, som falt 3,6 prosent.

På andreplass på omsetningslisten havnet Subsea 7, som gikk opp 1,9 prosent. Årsaken skal ifølge Finansavisen være rapporter fra Bloomberg om at oljeservicegiganten Saipem ser på mulighetene for en fusjon med selskapet.

Totalt endte sjømatsektoren opp med et fall på 5,4 prosent, mens shipping- og energisektorene steg med henholdsvis 0,3 prosent og 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje gikk for drøyt 63 dollar fatet fredag ettermiddag – noe som er drøyt 1 prosent over det prisen var da handelen startet.

På de viktigste børsene i Europa endte børsdagen med oppgang. DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,5 prosent, mens Londons FTSE 100 steg med 0,1 prosent. CAC 40 i Paris hadde en liten oppgang på 0,1 prosent.

'

(©NTB)