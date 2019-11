Krigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel

NTB Innenriks

Aulie døde onsdag, opplyser Pax forlag i en pressemelding, ifølge VG.

Åge Aulie kom fra en svært engasjert motstandsfamilie i Nes på Romerike. Allerede som åtteåring var han grenselos i grensetraktene rundt Årnes og Kongsvinger. Overfor NTB har Aulie sagt at det var familien, og da spesielt faren, som fikk ham inn i motstandskampen.

– Jeg var elleve år da freden kom og ble dekorert rett etter for krigsinnsatsen. Jeg bruker å si at jeg gjorde min krigsinnsats før jeg var ti og et halvt år, sa han i 2012, i forbindelse med bisettelsen til en annen krigshelt, Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

Aulie selv beskrev det som galskap at han deltok i motstandskampen som guttunge.

– Det var sånn det var, det var galskap, men krig er galskap, sa han.

Som voksen gikk Aulie inn i Forsvaret der han ble major.

