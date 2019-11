Politiet tar beslag i millionformuen til draps- og terrorsiktede Philip Manshaus

NTB Innenriks

22-åringen motsetter seg beslaget, og vil prøve saken for retten, skriver Nettavisen.

I eiendomsregisteret går det fram at Oslo politidistrikt har tatt heft i 22-åringens millionformue. Det betyr at politiet har kontroll over formuen hans, slik at han ikke kan disponere den selv.

Av dokumenter Nettavisen har fått tilgang til, går det fram at det gjelder en halvpart av en leilighet han eier i Oslo, og politiet har tatt heft i verdier på inntil fem millioner kroner. Ifølge eiendomsregisteret ble leiligheten kjøpt av Manshaus og et familiemedlem for 5,9 millioner kroner i november 2016.

– Min klient samtykker ikke til heftelsen fordi han ønsker å disponere over midlene sine selv. Han vil derfor ha en rettslig behandling av dette, sier forsvarer Unni Fries til Nettavisen.

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, men ingen personer ble alvorlig skadd. Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus sin 17-år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

