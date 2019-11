Politiet etterlyser vitne etter dødsulykke i Nannestad

NTB Innenriks

Politiet meldte om frontkollisjonen på fylkesvei 120 nord for Nordmokorset klokka 23.43 mandag kveld. I påvente av ambulanse, skal en person ha hatt den ene av to alvorlige skadde personer inne i sin bil. Politiet opplyser natt til tirsdag at de ønsker å komme i kontakt med denne mannen, som de etterlyser som vitne i saken.

– Vedkommende har vært iført en refleksvest og på et tidspunkt hatt ene skadde inne i sin bil i påvente av ambulanse. Ønskelig at du ringer 02800 hvis du er denne mannen, skriver politiet på Twitter klokka 1.35.

Det var to biler som kolliderte front til front, og en av bilene havnet i grøfta. Det ble utført førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde for den ene personen.

– Det var trolig kun to biler og to personer involvert, men vi kjenner ikke årsak eller ulykkesforløp. En person er alvorlig skadd og er nå fløyet til Ullevål, og en person er erklært død på stedet, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas til NTB klokka 0.20 til NTB.

Krimteknikere dro til stedet med representanter for Statens vegvesen. Pårørende var da ikke varslet.

