Liten nedgang på Oslo Børs

Energiselskapet gikk opp 0,4 prosent.

Deretter fulgte Norwegian Air Shuttle, som gikk opp 2,3 prosent. Flyselskapet har blitt hardt rammet av at Boeing 737 MAX-flyene ble satt på bakken som følge av to ulykker. Mandag varslet Boeing at flyene kan være på vingene igjen i januar.

På andreplass kom DNB, med en marginal oppgang på 0,03 prosent.

Deretter fulgte sjømatselskapet Mowi, med en nedgang på 0,6 prosent. Tirsdag ble Ivan Vindheim (48) er utnevnt til ny konsernsjef hos lakseprodusenten. Han tar over for Alf-Helge Aarskog, som har ledet selskapet siden 2010.

Telenor var også blant de mest omsatte selskapene, med en oppgang på 0,2 prosent.

Energisektoren gikk opp 0,2 prosent, mens sjømatsektoren hadde en nedgang på 1,1 prosent. Shippingsektoren endte opp 0,7.

Prisen på nordsjøolje gikk opp 35 cent, og et fat ble omsatt for 62,6 dollar tirsdag ettermiddag.

I USA var både den toneangivende Standard & Poor-indeksen og teknologindeksen Nasdaq opp 0,5 prosent i 17-tiden tirsdag. Den industritunge indeksen Dow Jones var opp 0,3.

På de viktigste europeiske børsene var det oppgang. FTSE 100 i London gikk opp 0,7 prosent, CAC 40 i Paris gikk opp 0,5 og DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,7.

Nikkei-indeksen i Japan hadde en oppgang på 0,8, mens Hang Seng i Hongkong gikk opp 0,5 prosent tirsdag.

