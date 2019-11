Kontrollkomiteen krever svar fra Hauglie

NTB Innenriks

Det er klart etter komiteens møte tirsdag. Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører.

– Nå har vi begynt å jobbe med saken. Vi er enige om å sende en del spørsmål til arbeidsministeren, sa hun.

Spørsmålet om det blir høring i saken besvarte hun slik:

– Det blir det nok, men vi har ikke konkludert med det i dag, fordi vi gikk tom for tid.

Snarlig høring

28. oktober ble det klart at norske myndigheter har tolket regelverket for eksport av velferdsytelser for strengt. Over flere år har personer som hadde krav på ytelsene, blitt idømt straff og fått krav om tilbakebetaling.

– Vi trenger å vite hvordan det kunne gå så lang tid fra Trygderetten begynte å påpeke at Nav brukte feil praksis, til det fikk konsekvenser for saksbehandlingen, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

Han opplyser at de vil holde en høring «så snart som praktisk mulig», men at de trenger svar på noen spørsmål fra statsråden først.

Ubesvarte spørsmål

Blant de fem første spørsmålene komiteen ble enige om å sende tirsdag, trekker Andersen spesielt fram to:

– Det første spørsmålet, som vi synes er veldig viktig, er om når statsråden har tenkt å legge fram planer for å rette opp i sakene for dem som er urettferdig behandlet, sier han.

– I tillegg kommer vi til å stille spørsmål om saksgangen og be om innsyn i saksdokumenter og kommunikasjon mellom departementet og Nav for å få innsyn i hvorfor det tok så lang tid før dette ble oppdaget.

Hauglie får frist til kommende tirsdag med å svare på de første spørsmålene. Imidlertid er det ventet at kontrollkomiteen allerede på sitt neste møte torsdag vil stille statsråden flere spørsmål i saken.

(©NTB)