Frykter personer har gått gjennom isen i Troms – stor redningsaksjon iverksatt

– Vi har fått melding fra en melder på land som har sett noen gå på skøyter, og som er usikker på om noen har gått gjennom isen, sier vakthavende redningsleder Finn-Tore Sortland på Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

HRS fikk melding om hendelsen klokken 17.17.

Bakgrunnen for søket er at det av flere beboere på stedet ble observert et lys på isen på Skøvatnet, som ligger på fastlandet på kommunegrensen mellom Dyrøy og Sørreisa.

– Og det lyset opphørte brått. Vi frykter at noen har oppholdt seg der og har gått gjennom isen. Det er dårlig is på stedet, sier operasjonsleder Røy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NTB.

Det er ikke kjent hvor mange personer som befant seg på isen, men politiet antar at det dreier seg om flere enn én, skriver Nordlys, som først omtalte saken.

Ifølge Folkebladet er det funnet spor på isen, og det skal benyttes helikopter til å lyse opp området.

HRS opplyser at det er sendt luftambulanser til stedet. Forsvaret stiller også med helikopter for å frakte dykkere.

– Politiet er på stedet sammen med brannvesenet og frivillige. Første innsats nå er dykkere som går i vannet, sier operasjonslederen.

Det er så langt ikke gjort observasjoner som tyder på at isen er brutt.

Det er foreløpig ikke kjent om noen er savnet.

