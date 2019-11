Bergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag

NTB Innenriks

– Det eneste formelle som gjenstår er at alle benådes, sier Risnes til NTB.

Litauens president Gitanas Nauseda undertegnet mandag en lov som kan gjøre det enklere å få spiondømte Frode Berg utvekslet fra russisk fangenskap.

– I og med at loven er vedtatt og at presidenten åpenbart er i landet siden han signerte loven i går, ser vi ikke noen grunn til at dette drar ut lenger, sier Risnes.

Enige om avtale

Den 16. oktober siterte det litauiske nyhetsbyrået BNS anonyme kilder på at Russland og Litauen er enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann som er dømt i Russland.

BNS navngir ikke Frode Berg, men Berg (64) er den eneste nordmannen som soner en slik dom i Russland.

Litauens benådningskomiteen har ennå ikke behandlet russernes benådningssøknader. De møtes onsdag, ifølge Antanas Bubnell, som er talsperson for de litauiske myndighetene.

Opplysninger om hvilke benådningssøknader som skal vurderes, er ikke offentliggjort. Anbefalingene til benådningskomiteen er likevel ikke bindene for presidenten.

Anbefalte benådning av Berg

I slutten av oktober anbefalte benådningskomiteen i Russland at Frode Berg skal benådes. President Vladimir Putins talsperson har bekreftet at de har mottatt en søknad om benådning fra Berg, men det er ikke kjent når den skal vurderes.

Det vanlige er at benådningene skjer samtidig, i alle fall samme dag, ifølge Risnes.

Han understreker at han ikke kan si noe sikkert om når Berg benådes.

– Men vi regner det som en god sannsynlighet at det skjer onsdag, sier advokaten.

En mulighet er at benådningene skjer uten at det offentliggjøres.

– Det kan hende de venter med offentliggjøringen til personene er overlevert til sine hjemland, sier han.

Pågrepet i 2017

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva.

I april i år ble han funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.

Berg nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

