Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging

– Selvsagt skal man informere om aktiviteten sin, men å bygge en merkevare, det er jåleri og en sløsing med skattebetalernes penger. Dette er penger som i stedet burde vært brukt til å gjøre norsk jernbane bedre, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til Kampanje.

Han kaller budsjettmidlene for «et utslag av ukultur i staten», der det er en holdning at ulike enheter skal ha en egen merkevarestrategi.

Også Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, reagerer på pengebruken, og stempler den som «vanvittig».

– Jeg vil ikke kritisere Bane Nor, men regjeringen. Det er de som splitter opp jernbanen og lager alle disse mer eller mindre fristilte enhetene og foretakene, skriver han i en tekstmelding til bransjenettstedet.

Leder for merkevare og design i Bane Nor, Truels Brodtkorb, mener på sin side at Bane Nor har en jobb å gjøre for å synliggjøre samfunnsoppdraget.

– Vårt mandat er nedfelt, og vi har et oppdrag om å formidle overfor folk hva som er vårt oppdrag, rolle og ansvar, og det har så langt ikke vært tydelig nok kommunisert, sier han.

Totalt har regjeringen satt av 26,8 milliarder til jernbanen i neste års statsbudsjett.

