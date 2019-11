Psykologistudenter tapte mot staten i retten

NTB Innenriks

Dommen kom etter nesten tre uker med vurdering av bevisene i saken, skriver Khrono.

Bakteppet er klager fra flere som har fått avslag på søknaden i Norge om å få godkjent en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn etter at Helsedirektoratet brått endret godkjenningspraksis i 2016.

Studentenes advokat Per Andreas Bjørgan er overrasket over dommen. Hans råd til de 163 er at de bør anke den.

– Vi mener dommen legger til grunn en klart uriktig tolkning av EØS-reglene, sier han.

– Viktig avklaring

Det sentrale rettslige spørsmålet var om ELTE-studentene har utdannet seg til samme yrke som en norsk psykolog. Statens klare holdning er at de ikke har det, og at avslagene på ELTE-studentens lisens- og autorisasjonssøknader er riktige og gyldige.

EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet i mai en sak mot Norge fordi de mener det er i strid med EØS-avtalen.

– Dersom dommen blir stående, er dette en viktig avklaring. Pasienter og brukere skal ha tillit til at helse- og omsorgstjenestene er forsvarlige og trygge, og at Helsedirektoratet derfor kun gir autorisasjon og lisens som psykolog til personer som er tilstrekkelig kvalifiserte, sier helseminister Bent Høie.

Kan likevel få autorisasjon

Saksøkerne som ble berørt av praksisendringen til Helsedirektoratet, kan likevel få autorisasjon, uavhengig av dommen.

Høie presiserer at staten ikke er forpliktet til å tilby dette, men tilføyer at de har fått på plass en løsning for de kandidatene som startet masterprogrammet i psykologi ved ELTE-universitetet før praksisendringen.

– Fordi de berørte personene befant seg i en vanskelig situasjon, har de fått tilbud om et særskilt kvalifiseringsprogram. Gjennomfører de programmet vil de kunne kvalifisere til autorisasjon, sier Høie.

