Mann og kvinne fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund

NTB Innenriks

Kvinnen (31) erkjenner straffskyld og har samtykket til fengslingen, sier hennes forsvarer, advokat Olav Sylte til Fædrelandsvennen.

Mannen (35) nekter straffskyld.

– Han sier at han var i Farsund for å besøke en bekjent, sier mannens forsvarer, advokat Tone Skranefjell.

Musikkens hus ble totalskadd i brannen natt til fredag.

De to ble pågrepet i nærheten av brannstedet kort tid etter at brannen ble oppdaget og er siktet for grovt skadeverk.

I fjor ble de dømt til fengsel og til å betale til sammen 12,9 millioner kroner i erstatning til eiere av bygg og forsikringsselskap. Mannen slapp ut av soning i januar, mens kvinnen slapp ut fra fengsel i mai i år.

(©NTB)