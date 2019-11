Varhaug-drapet opp for lagmannsretten

NTB Innenriks

Straffeutmålingen vil bli et av de sentrale temaene i ankesaken, skriver Stavanger Aftenblad.

Den 18 år gamle mannen ble i Jæren tingrett dømt til elleve års forvaring med sju års minstetid for drapet på 13-årige Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland i juli i fjor.

Kun to andre mindreårige personer er blitt dømt til forvaring før 18-åringen, som var mindreårig da drapet skjedde. Kort tid etter at dommen var forkynt, opplyste 18-åringens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, at de ville anke dommen.

En enstemmig rett konkluderte med at gjentakelsesfaren er stor, og at en ordinær fengselsstraff ikke ville være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot 18-åringen.

18-åringens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at psykose-spørsmålet også er blant temaene som vil stå sentralt i ankesaken. Retten mente at 18-åringen hadde psykosesymptomer på gjerningstidspunktet, men at disse skyldtes selvpåført rus, og at han dermed kunne straffes.

Dommen i tingretten var mildere enn aktors påstand om tolv års forvaring med en minstetid på åtte år.

Det er satt av ti dager til ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett. Dommen skal etter planen være klar 25. november.

(©NTB)