NTB Innenriks

Politiet sperret av et større område og satte i gang etterforskning etter at mannen ble funnet død ved idrettsanlegget Stemmemyren i 11.30-tiden søndag. Litt over klokken 19 opplyste politiet at de ikke har grunn til å tro at dødsfallet skyldes en kriminell handling.

– Det var en mann på 49 år boende i Bergen som ble funnet død. De pårørende er varslet, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt.