Tolv biler totalskadd i garasjebrann på Haugerud i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk like etter klokken 5 fredag melding om at to biler sto i brann utenfor et garasjeanlegg på Haugerud, og brannen spredte seg raskt til garasjene. Hele garasjeanlegget sto kort tid etter i full fyr, noe som førte til at tolv biler ble totalskadd. I tillegg ble det skader på to biler som sto parkert i nærheten.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Kriminalteknikere var fredag på stedet og gjorde undersøkelser for å finne ut om brannen var påsatt.

– Det har jo vært noen branner i området tidligere, og politiet har personer som har vært inne i bildet i andre saker, som kan være personer som kan gjøre slikt, sier innsatsleder Arve Røtterud i Oslo politidistrikt til NRK.

I sommer, søndag 30. juni, ble åtte biler totalskadd etter at det begynte å brenne i det som ifølge NRK var det samme garasjeanlegget som brant natt til fredag. Anlegget tilhører Haugerud borettslag.

(©NTB)